Politie zoekt Chinese winkelier die doorreed na zware aanrijding

De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de 46-jarige verdachte Wu Zhifen. De man wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan het doorrijden na een aanrijding met zwaar lichamelijke letsel te hebben veroorzaakt in het district Paramaribo.

Volgens het Korps Politie Suriname is hij geboren op 25 juni 1973 te China en heeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats in Suriname. Volgens bekomen informatie is hij supermarkthouder in het dorp Benzdorp in het district Sipaliwini, schrijft de Surinaamse politie.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Verkeer Onderzoeksunit Paramaribo op het telefoonnummer 403381, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

Het officiële bericht op de site van de politie: