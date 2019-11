Meer dan 100.000 views in 3 uur voor kritisch anti-Zwarte Piet nummer van Chivv

De Surinaams-Nederlandse rapper Chivv heeft woensdagavond de clip van zijn kritisch anti-Zwarte Piet nummer getiteld ‘Expose Zwarte Piet’ online gezet. Het nummer ging meteen hard op Youtube en had binnen 3 uren al meer dan 100.000 views!

In de videoclip zijn twee blanke mannen waaronder Sinterklaas te zien, waaraan de rapper zijn kant van het verhaal vertelt. Ook komen drie zwarte pieten in beeld waarover Chivv een aantal kritisch opmerkingen maakt.

Op Instagram zegt Chivv, wiens echte naam Chyvon Pala is: “Oordelen mag pas als je zelf ook de last kent. ✊🏻✊🏽✊🏿 “Expose Zwarte Piet” is nu online op YouTube, hoop dat we dit voor eens en altijd kunnen afsluiten en Sinterklaas een feest kunnen maken voor de hele bevolking. ❤️ #ExposeZwartePiet“

Het nummer is uitgebracht onder het bekende Top Notch label. Check hieronder de clip: