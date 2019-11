Komend weekend ‘The road to Srefidensi’ te Copacabana-Boulevard

Komend weekend, op 23 en 24 november, organiseert Lustig Events in Suriname ‘The road to Srefidensi’ te Copacabana-Boulevard. “De naam van het event zegt het al: we feesten naar Srefidensi toe” aldus de organisatie. Er zijn twee dagen ingepland omdat er zoveel muziek genres zijn in Suriname en één dag niet genoeg hiervoor zou zijn.

Op dag 1, zaterdag 23 november, is ‘The night of the Bands’ een avond met alle top muziek bands van Suriname waaronder: South South West, No merxi, Reinforcement, The future Club, Kontjo en nog veel meer. Op 23 november is er gratis toegang voor geregistreerde gasten tot 00:00 en daarna zijn kaarten verkrijgbaar aan de deur.

Op de tweede dag, zondag 24 november, is het feest van 17:00u tot 05:00u en wel ‘The Night of the DJ’s’ met gast DJ D-Rashid uit Nederland. Live op het podium die avond is Nailah Blackman uit Trinidad. Kaarten voor 24 november zijn srd 50,-.

Beide dagen zullen twee stages actief zijn, dus iedereen komt aan z’n trekken.