Bestuurster wil frontale botsing voorkomen en ramt schutting van begraafplaats

Een autobestuurster die een frontale botsing met een ander voertuig wilde voorkomen, heeft daardoor de schutting geramd van Annette’s Hof aan de Jagernath Lachmonstraat. Het ongeval gebeurde vanmorgen op de hoek van de Jagernath Lachmonstraat en de Brokopondolaan in Suriname.

De beheerder zegt aan Waterkant dat hij heeft begrepen dat het voertuig in kwestie over de Jagernath Lachmonstraat richting haven reed, toen een ander voertuig de kruising probeerde over te steken. Die bestuurder onderschatte daarbij de snelheid van de benadeelde.

De beheerder zegt verder dat de benadeelde schrok waardoor zij de controle over het stuur verloor en de scheiding van de weg opreed. Bij die gelegenheid raakte haar voertuig van de scheiding met als gevolg dat zij de schutting ramde.

Er vielen geen gewonden, maar de materiƫle schade aan zowel de schutting en het voertuig van de benadeelde was groot. Het balkon van de beheerderswoning raakte ook beschadigd. De veroorzaker is na het ongeval doorgereden.