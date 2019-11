VIDEO: Auto belandt op z’n kop in een trens bij eenzijdig ongeval

Deze auto kwam dinsdagmiddag op z’n kop in een trens langs de weg terecht. Dit gebeurde omstreeks 12.15u, bij een eenzijdig ongeval op de hoek van de Pandiet Paltan Tewarieweg en de Dagoefisieweg in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder van het voertuig een linkse bocht aan het beschrijven was. Daarbij zouden de wielen van de weg zijn geraakt en aan de zijkant van de trens terecht zijn gekomen.

Het voertuig raakte hierdoor uit balans, ging over de kop en kwam op z’n op kop terecht in de trens. De bestuurder kwam daarbij met de schrik vrij.

De Surinaamse politie was ter plekke en heeft de zaak onderzocht. Een sleepdienst moest erbij gehaald worden om het voertuig weer op de weg te krijgen, zoals in onderstaand filmpje te zien is: