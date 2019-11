Uitgebrand politievoertuig werd privé gebruikt door agenten, die nu schade moeten betalen

Het nieuwe politievoertuig dat vorige week volledig uitbrandde, werd door politiemannen in hun privétijd gebruikt. De agenten waren met de Ssangyong Musso pick-up buiten de stad gegaan voor vertier, bevestigd de korpschef van de Surinaamse politie tegen Times of Suriname. Ze hebben daarbij niet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

De agenten hadden bij deze gelegenheid een gascilinder en een barbequeset in de laadbak meegenomen. De barbequeset was niet helemaal uitgemaakt waardoor die op de JF Kennedyweg vlam vatte met het noodlottige gevolg zegt Prade tegen de krant. Frappant is dat het gaat om een nieuwe pick-up van de afdeling Fraude van de politie.

De korpschef zegt dat de agenten in kwestie zich zullen moeten verantwoorden en zullen moeten opdraaien voor de kosten van de afgebrande auto. Hij gaf daarbij ook aan dat het niet eerder is voorgekomen dat een dienstvoertuig vanwege een privéaangelegenheid niet meer inzetbaar is.

Prade zei verder tegen de krant dat twee dienstvoertuigen van de politie niet meer bruikbaar zijn voor de dienst. Vorige maand meldde de Ware Tijd echter dat vijf nieuwe politievoertuigen, die in april dit jaar zijn overgedragen aan het Korps Politie Suriname (KPS), inmiddels zijn kapotgereden en niet meer te gebruiken zijn.