Bestuurder wil frontale botsing voorkomen en ramt schutting van NATIN

Een autobestuurder die een frontale botsing met een ander voertuig wilde voorkomen, heeft daardoor een schutting geramd van de NATIN dependance aan de J.A. Lachmonstraat. Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 19.30u op de hoek van de J.A. Lachmonstraat (voorheen Coppenamestraat) en de Leysweg.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het voertuig in kwestie over de Commissaris Weytingweg richting centrum reed, toen een ander voertuig de kruising probeerde over te steken. Die bestuurder onderschatte daarbij de snelheid van de benadeelde.

Tegenover de politie verklaarde de benadeelde dat hij een frontale botsing wilde voorkomen en daarom zijn voertuig de berm opreed. Bij die gelegenheid zou hij een klapband gekregen hebben en daardoor de controle over het stuur zijn verloren. Het gevolg was dat hij de schutting ramde.

NATIN leerlingen die op dat moment op het complex aanwezig waren, schrokken van de harde klap. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade aan zowel de schutting als het voertuig van de benadeelde was groot.

Het voertuig van de veroorzaker raakte licht beschadigd.

Het voertuig van de benadeelde.