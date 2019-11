Asfalteringswerkzaamheden aan Tawajaripolderweg in volle gang

De asfalteringswerkzaamheden aan de Tawajaripolderweg te Creola in het district Saramacca zijn afgelopen weekend voortgezet. De planning is om over twee maanden de weg open te stellen voor het verkeer. Het maximale toegestane gewicht van voertuigen of trucks die over de weg mogen rijden is 12 ton.

Minster van Openbare Werken Transport en Communicatie(OWT&C) in Suriname, Vijay Chotkan die voor oriëntatie ter plaatse was, gaf aan hoe belangrijk de weg is. Deze weg brengt de districten Wanica en Saramacca met elkaar in verbinding. Personen die vanuit Saramacca, de gebieden Pad van Wanica, Lelydorp, Zanderij of het zuiden van het land willen bezoeken kunnen via deze weg binnendoor rijden en een kortere route afleggen. Ook kunnen personen vanuit het district Wanica sneller via deze weg het district Saramacca of het westen( Coronie, Nickerie) van het land bereiken.

De ontwatering van de Tawajaripolderweg is geheel vernieuwd. Afgelopen zaterdag is de aannemer begonnen om de eerste asfaltlaag te plaatsen over een strekking van ongeveer 1200 meter. In een eerder stadium is er reeds over ongeveer 800 meter de eerste asfaltlaag geplaatst.

Dit is een project van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie(OWT&C), dat wordt uitgevoerd door CGN Nuclear Technology Development Co. LTD (Dalian).