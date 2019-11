14-jarige jongen niet thuis gekomen na te zijn vertrokken naar school

De afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname heeft zojuist een opsporingsbericht geplaatst betreffende de vermissing van een 14-jarige jongen. De jongen in kwestie genaamd Rivaldino Kine, is op dinsdag 12 november 2019, omstreeks 07.30 uur van huis vertrokken om naar school te gaan en is daarna niet huiswaarts gekeerd.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om kontakt te maken met de politie van ressort Santo Dorp op de telefoonnummers 485240 of 485250; de Command Centre (voorheen Centrale Meldkamer) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

Bekijk ook de oproep van het Korps Politie Suriname hieronder: