VIDEO: Chauffeur die bus tegen woning knalde was toch niet fout

De buschauffeur die vorige week met zijn bus tegen een woning knalde was niet fout. Dat heeft het Korps Politie Suriname geconcludeerd op basis van camera beelden. Daaruit blijkt dat juist de voorrijder plotseling naar rechts afsloeg, zonder richting te geven. In onderstaand filmpje van ABC, was afgelopen week nog te zien dat de voorrijder de schuld in de schoenen van de buschauffeur schuift.

De politie van Flora was genoodzaakt camera beelden op te vragen via het Command Center. Tijdens het bekijken van het beeldmateriaal is komen vast te staan dat de autobestuurder K.F. met zijn Toyota Alphard over de Leo Eliazerstraat reed, terwijl de lijnbus achter hem kwam aangereden. Beide voertuigen sloegen, rechtsaf een zijstraat die parallel loopt met de Coesewijnestraat in om hun weg via de Samuel Venoaksstraat te vervolgen.

Op een gegeven moment maakte de lijnbuschauffeur een inhaalmanoeuvre. De bestuurder K.F. beschreef plotseling een rechtse bocht om de Samuel Venoaksstraat in te gaan, zonder acht te hebben geslagen op het overige verkeer. De twee voertuigen kwamen in botsing, waarbij de lijnbus een schutting ramde en tegen de woning achter die schutting tot stilstand kwam.

Volgens de bekeken beelden kan worden geconcludeerd dat de autobestuurder van de Toyota Alphard namelijk meneer K.F. de veroorzaker is geweest van de aanrijding, gezien het feit dat hij de weg voor het recht doorgaand verkeer heeft doorkruist, zonder richting te hebben gegeven meldt de politie.