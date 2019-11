VIDEO: Tekort aan stamceldonoren van Surinaamse en Caribische afkomst

Elk jaar krijgen enkele duizenden mensen in Nederland te horen dat zij een vorm van bloedkanker hebben. Een patiënt met leukemie of een andere vorm van bloedkanker kan door middel van een stamceltransplantatie genezen. Bij het vinden van een passende stamceldonor speelt afkomst een belangrijke rol. Mensen van dezelfde afkomst hebben een grotere kans op een match. Op dit moment is het aantal geregistreerde stamceldonoren van Surinaamse en Caribische afkomst niet groot genoeg om de hoeveelheid ernstig zieke patiënten binnen deze gemeenschappen in Nederland te kunnen helpen.

Marlon Etnel (45) zoekt stamceldonor

De in Suriname geboren Marlon Etnel speelde ooit op hoog niveau American football en toerde als gevierd salsadanser door heel Europa. Het leven lachte Marlon Etnel en zijn gezin toe, totdat vorig jaar een zeldzame vorm van lymfeklierkanker bij hem werd ontdekt. Nu heeft hij op 45-jarige leeftijd dringend een stamceldonor nodig om te overleven. Tot op heden is het niet gelukt om een geschikte donor te vinden.

Roué Verveer en Liemarvin Bonevacia doen oproep aan eigen gemeenschap

Om ernstig zieke patiënten zoals Marlon een kans te geven om te genezen is het van groot belang dat meer mensen van Surinaamse en Caribische afkomst zich als stamceldonor registreren. Daarom lanceert Stichting Matchis een campagne om het thema stamceldonatie onder de aandacht te brengen van deze gemeenschappen in Nederland. In deze campagne doen de Surinaams cabaretier Roué Verveer (47) en Curaçaose topatleet Liemarvin Bonevacia (30) een oproep aan de eigen gemeenschap om zich te registreren. Roué en Liemarvin zijn geraakt door het verhaal van Marlon Etnel en hebben zichzelf als stamceldonor geregistreerd.

Speciale informatiepagina

Stichting Matchis heeft voor deze campagne twee speciale webpagina’s voor de beide gemeenschappen ingericht. Naast alle relevante informatie over het tekort aan stamceldonoren van Surinaamse en Caribische afkomst, zijn hier ook interviews met Roué Verveer en Liemarvin Bonevacia te vinden, waarin ze uitleggen waarom ze zichzelf als stamceldonor hebben geregistreerd. “De aanleiding voor mij om mij te registreren als stamceldonor was een bericht op social media over Marlon Etnel. Daaruit begreep ik dat er een tekort aan Surinaamse stamceldonoren was.”, aldus Roué Verveer. “Het is eigenlijk onbekend. Veel mensen weten er niet over. Ik hoop dat met dit interview meer mensen zich gaan registreren.”, vertelt Liemarvin Bonevacia, die zijn droom als topatleet kan leven dankzij een hoornvliestransplantatie.