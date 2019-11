De nationale mannenvoetbalselectie van Suriname is slechts 1 wedstrijd verwijdert van deelname aan de Concacaf Gold Cup in 2021. Suriname speelt vandaag haar laatste wedstrijd in groep D uit tegen Nicaragua en bij winst is Natio meteen geplaatst. Dit omdat Dominica zojuist koploper van de groep St. Vincent & the Grenadines met 1-0 heeft gewonnen.

