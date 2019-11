Surinaamse entertainer Don Gill ten onrechte dood verklaard

De bekende Surinaamse entertainer Don Gill is niet overleden. De entertainer werd vanmiddag onterecht op social media dood verklaard. Beweerd werd dat hij verongelukt is bij een frontale botsing met een vrachtwagen in een zijstraat van de Martin Luther Kingweg.

De entertainer heeft via zijn Facebook pagina in een video laten weten dat hij nog lang en gelukkig leeft. Hij merkte op dat de kwaadwilligers het wel mogen aanschouwen dat hij is overleden. Verder zei hij dat hij de kwaadwilligers niet het zelfde zal toewensen omdat zij aanwezig moeten zijn op zijn honderdste verjaardag.

Het bericht werd de wereld ingestuurd via de Facebook pagina Celebrity Suriname met een foto van een personenauto en een vrachtwagen die behoorlijk beschadigd zijn geraakt bij een zware aanrijding. Het bericht ging viraal en al gauw bleek dat het ging om fake news.

De pagina werd massaal geraporteerd en is inmiddels verwijdert van Facebook.

🥰Only Positive Vybz🥰🤞🏽We Gaan geen kwaad met kwaad vergelden 🤞🏽 Posted by Don Gill Sinkwari on Sunday, 17 November 2019