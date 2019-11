Roué Verveer viert verjaardag tijdens uitverkochte shows in Rotterdam en Amsterdam

De bekende Surinaams-Nederlandse comedian Roué Verveer vierde gisteren, zondag 17 november, zijn 47ste verjaardag. Het was geen gewone verjaardag, want Verveer stond op deze voor hem speciale dag voor duizenden mensen in de RAI Amsterdam met twee uitverkochte voorstellingen van zijn Surinaams gesproken stand-up comedy show Verveer Tori.

Een dag eerder stond hij twee keer met dezelfde show voor in totaal 3.000 mensen in een uitverkocht Luxor theater in Rotterdam. De tweede show van 22.30u die dag, liep na middernacht door van zaterdag 16 november op 17 november. Het was daarom voor het eerst dat hij tijdens het spelen van een show z’n ‘owru yari’ had èn z’n verjaardag inluidde.

Gisteren werd de in Suriname geboren comedian aan het eind van de laatste show in Amsterdam ook even in het zonnetje gezet door zijn management en familie. Hij werd direct na de show verrast met verjaardagsliederen en zijn hele familie kwam het podium op, om samen stil te staan bij zijn verjaardag (foto).

Verveer heeft met de special Verveer Tori weer duizenden menen weten te entertainen. In december is hij terug met een nieuwe special en wel de voorstelling A Very Funny Christmas op 20, 21 en 22 december in De Meervaart Amsterdam. Deze eigen Kerstshow is een heerlijke mix van cabaret en muziek. Roué werkt hiervoor samen met het ZO! Gospel Choir dat het muzikale gedeelte verzorgt.