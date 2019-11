Monument voor gevallen agenten onthuld bij herdenking 100-jarig bestaan Politiebond

De Surinaamse politiebond heeft gisteren bij de herdenking van haar 100-jarig bestaan een monument onthuld op het terrein van de Politie Academie aan de Commewijnestraat. Het monument is onthuld ter nagedachtenis van alle politieambtenaren die ontvielen tijdens de rechtmatige uitoefening van hun bediening.

De onthulling vond plaats door Korpschef Roberto Prade, minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie en bestuursleden van de politiebond. De verschillende sprekers die het woord voerden hebben laten weten dat het onthullen van het monument in Suriname een heugelijk feit is. Daarnaast is ook een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.