Hindoestaanse bruiloft in Rotterdam groots gevierd

Dat Hindoestaanse bruiloften groots gevierd worden is alom bekend. Maar afgelopen vrijdag heeft wellicht de grootste Hindoestaanse bruiloft in Rotterdam plaatsgevonden. De befaamde ondernemers familie Lachman uit Den Haag, had flink uitgepakt.

Zo waren de straten tot aan de entree met duizenden lichtjes versierd. Bij die entree stonden er lange rijen met gasten tot aan buiten, waar duizenden auto’s links en rechts geparkeerd stonden.

De duizenden bezoekers spraken terecht van een sprookjes huwelijk waarbij top artiesten, zoals ‘Poke’, een optreden verzorgde. Speciale gast uit Suriname was ‘Motimala Bholasing’.