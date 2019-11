VIDEO: Pantserwagen net voor ongeluk gefilmd

Op social media is een filmpje opgedoken van de pantserwagen die vanmorgen bij de Bosje brug van de rotonde geraakt is en tegen de gebouwen aan knalde. Een familie die de voertuigen van het leger aan het filmen was, legde ook het moment voor het ongeluk vast.

De pantserwagen van het Nationaal Leger van Suriname is vanmorgen tegen twee gebouwen aangereden. In het fimpje is duidelijk te zien hoe de pantserwagen met een behoorlijke snelheid van de brug afkomt, een scherpe bocht maakt, daarna de controle verliest en uiteindelijk van de weg raakt.

Volgens de eerste informatie die onze redactie binnen kreeg op het moment van gebeuren zouden de remmen van het voertuig het begeven hebben, toen het van de brug kwam. In het voertuig zaten twee personen die met de schrik vrij kwamen.

De pantserwagen kwam tegen een zogenoemd Trafo huisje van de NV Energie Bedrijven Suriname en de garage van een Chinees restaurant aan. Een Chinese vrouw van het restaurant raakte lichtgewond.

Aan beide kanten van de brug ontstond een enorme file. Zowel de Militaire Politie als de gewone Surinaamse politie waren ter plekke aanwezig en zijn bezig met het onderzoek naar de toedracht. Hieronder het filmpje: