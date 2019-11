Installatie adviesgroep herziening toelages Volksgezondheid

De kledings- en vervoerstoelages van de ambtenaren werkzaam op het ministerie van Volksgezondheid zijn aan herziening toe. Om deze reden heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid, de adviesgroep herziening toelages Volksgezondheid vrijdag geïnstalleerd.

De adviesgroep heeft tot doel het aandragen van voorstellen ter herziening van de kledingstoelages en de vervoerstoelages voor de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Suriname.

De voorzitter van de adviesgroep, Erwin Huisraad, zegt als team alles in het werk te stellen om het doel waartoe de adviesgroep in het leven is geroepen te bewerkstelligen. De Surinaamse adviesgroep heeft een zittingsperiode van een jaar.

De leden zijn Erwin Huisraad namens BOG, Dorithy Rollings, Christien Daal-m Karijodikromo en Randy Kromodihardjo namens het ministerie van Volksgezondheid, David Bakker namens de Bond Inspecteurs Milieu Inspectie, Vincent Terborg namens de Bond Inspecteurs Milieu Inspectie en Santusha Sewnandan, namens de Personeelsbond van het BOG.