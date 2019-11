Social Army steunt bewoners in binnenland van Suriname

De jongeren van Social Army bereiden zich voor op drie sociale projecten voor de bewoners van twee dorpen in het Boven-Suriname gebied. De organisatie zal in het weekend van vrijdag 22 november tot zondag 24 november de Surinaamse dorpen Masia en Toemaripa aandoen om het milieuproject “Trash Challenge” uit te voeren en om de in Paramaribo ingezamelde goederen/levensmiddelen uit te delen aan de dorpsbewoners.

Een gezin in het dorp Toemaripa heeft recentelijk bij een woningbrand al zijn bezittingen kwijtgeraakt. Dat gezin zal ondersteund worden met levensmiddelen en inboedels. Ruim twee maanden zijn de jongeren bezig geweest in Paramaribo met de inzameling van goederen (levensmiddelen). Mensen kunnen ondersteunen met levensmiddelen, toiletartikelen, kleding en alles dat nog goed te gebruiken is, maar ze weg willen geven.

Mitchell Matroos, voorzitter van Social Army, geeft aan dat mensen in de samenleving volop hun ondersteuning bieden. Ze zijn volgens hem nog steeds in de gelegenheid om donaties in de vorm van goederen en een financiële steun te schenken ten behoeve van de bewoners van de dorpen. Dat kunnen ze leveren op het secretariaat van de organisatie aan Karoekondrestraat 51 of ze kunnen bellen op het telefoonnummer 8568344 en een bericht sturen op de Fb-page van Social Army om opgehaald te worden.

Matroos zegt dat de eigenaar van het resort Masia, gelegen in het dorp, een beroep op de organisatie heeft gedaan om hulp te bieden aan de dorpsbewoners. Zo is er overleg geweest tussen hem en de dorpsbewoners. “De mensen hebben zelf aangegeven wat hun behoefte is, levensmiddelen. Ik kwam toen op het idee om dan direct het milieuproject Trash Challenge uit te voeren”, vertelt hij. Met de Trash Challenge zal Social Army de mensen erop attenderen, bewuster om te gaan met het milieu, zodat ze hun omgeving schoon kunnen houden. Er wordt een grote schoonmaakactie gehouden in de omgeving.

Voor het weekend heeft de eigenaar van het resort de plek kosteloos aangeboden. Daar zullen de jongeren overnachten. De SA-Voorzitter vraagt aan de samenleving om dit initiatief te ondersteunen, omdat het een positieve bijdrage zal leveren aan de stukje welzijn en milieubewustwording van bewoners van het binnenland. Hij is voorstander van gelijke sociale rechten voor iedereen. “Als wij mensen in de stad tegemoet kunnen komen, moet dat ook kunnen voor de mensen in het binnenland. Daar is de behoefte van steun harder nodig”, stelt Matroos.