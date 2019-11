Oud-minister Winston Lackin vandaag met staatseer begraven

De Surinaamse oud-minister Winston Lackin wordt vandaag met staatseer begraven. Hij overleed op maandag 11 november 2019 na een kortstondig ziekbed. Deze week werd het condoleance register in verband met zijn heengaan, door verschillende regeringsleden getekend.

Lackin is in het eerste kabinet Bouterse minister van Buitenlandse Zaken van Suriname geweest. In het huidig kabinet was de overleden staatsman door de president aangewezen als Ambassadeur in Algemene Dienst op het Kabinet van de president en als zodanig werd hij belast met de coördinatie van het Milieubeleid.

Naast president Bouterse (foto) hebben ook vice-president Adhin en leden van de raad van ministers het condoleance register getekend en hun medeleven getoond tijdens dit moment.

Ze spraken allen van het heengaan van een belangrijke schakel binnen de regering. “Het altijd positief zijn” van ex minister Lackin is door velen aangehaald als iets dat enorm gemist zal worden.