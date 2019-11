Leerlingen basisschool in ziekenhuis na inname verdelgingsmiddel

Drie leerlingen (twee meisjes en een jongen) van O.S Marowijne project zijn vrijdagochtend in het ziekenhuis beland nadat zij een verdelgingsmiddel hadden ingenomen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de Surinaamse politie in de ochtend een melding kreeg dat een 12-jarige leerlinge bewusteloos was geraakt op school na het innemen van een verdelgingsmiddel. De wetsdienaren gingen ter plaatse en troffen inderdaad een meisje aan dat bewusteloos was geraakt. Per ontboden ambulance werd zij vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp in Suriname.

De politie stelde een grondig onderzoek in op de school om te weten wat er precies is gebeurd. Zowel leeelingen als leerkrachten werden daarbij verhoord. Enkele leerlingen vertelden de wetsdienaren dat een jongen sinds woensdag met een fles verdeldingsmiddel naar school kwam en vreemd gedroeg. Op basis van het verhoor en de omstandigheden kwam aan het licht dat de jongen met een 13-jarig meisje had afgesproken om één van de dagen samen zelfmoord te plegen.

De politie trof het 13-jarig meisje daarna aan die klaagde van heel veel pijn over het lichaam. Zij werd samen met de 13-jarige jongen ook overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. Daarnaast is ook nog onduidelijk hoe het 12-jarig meisje betrokken is tussen die twee. Alle drie leerlingen zitten wel in de zelfde klas. De politie heeft de zaak in onderzoek. De leerlingen zullen uitgebreid verhoord worden.