Suriname speelt vandaag tegen Dominica, Hasselbaink kan debuteren

Suriname speelt vanavond, vrijdag 15 november, thuis in het André Kamperveen stadion tegen Dominica. Het gaat om een wedstrijd in Groep D van de Concacafs Nation League. De heenwedstrijd werd op 5 september jl. met 2-1 gewonnen.

Het wordt een speciale wedstrijd want voor het eerst kan een Surinaamse profvoetballer met Nederlands paspoort meedoen namens Suriname. De SVB heeft deze langgekoesterde droom kunnen verwezenlijken door alvast met Nigel Hasselbaink van start te gaan.

De SVB hoopt met deze eerste stap de weg om maximaal gebruik te maken van onze diaspora geopend te hebben, waardoor we samen met spelers in Suriname het best mogelijke resultaat op wereld niveau (regionaal en internationaal) kunnen neerzetten.

De wedstrijd tegen Dominica wordt in het Kamperveen stadion gespeeld om 19.00u lokale tijd.

