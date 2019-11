Fly Allways start met vluchten vanuit Suriname naar Haïti

De Surinaamse vliegmaatschappij Fly Allways begint deze maand met een nieuwe vliegverbinding en wel vluchten naar Haïti. Het bedrijf zal vanaf dinsdag 26 november vliegen naar de internationale luchthaven Toussaint Louverture in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince.

De Fly Allways vluchten naar Haïti vertrekken iedere dinsdag Tickets voor deze vluchten zijn verkrijgbaar vanaf US$ 942 inclusief tax. Dat maakte de maatschappij deze week bekend. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een directe vlucht.

Fly All Ways is een luchtvaartmaatschappij van Suriname, gevestigd in Paramaribo en startte haar activiteiten op 10 januari 2016 met de lancering van haar inaugurele vlucht boven Suriname. De eerste commerciële vlucht vond plaats op 22 januari 2016 naar São Luís, de hoofdstad van de staat Maranhão in Brazilië.