Opnieuw is in Suriname een babylijkje aangetroffen. Dit keer gaat het om een lijkje dat op een achtererf is opgegraven door de Surinaamse politie. De omstandigheden zijn nog niet geheel duidelijk, dus later meer.

Gister werd ook al een babylijkje aangetroffen te Weg naar Zee.

De Surinaamse persfotograaf Anthony Jankie, plaatste onderstaande foto op zijn Facebook pagina: