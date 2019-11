Per ongeluk doodgeschoten agent wordt met Korpseer begraven

De agent van politie 2e klasse Romario Jonathan Misiedjan, die op 2 november per ongeluk door een collega werd doodgeschoten, zal op zaterdag 16 november 2019 met korpseer worden begraven. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

Misiedjan was laatstelijk werkzaam op het politiebureau Latour. De rouwdienst (singi neti) vindt morgen, vrijdag 15 november, plaats omstreeks 20.00 tot en met 24.00 uur in het Politie Opleiding Centrum aan de Commewijnestraat.

De 27-jarige agent werd zaterdagochtend 2 november per ongeluk doodgeschoten door een collega. Het incident heeft zich te Ephraimzegen voorgedaan, waar zij een inbreker wilden arresteren. Ook de verdachte is door politievuur om het leven gekomen. Nadat een arts de dood had vastgesteld werd zijn lichaam door het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie, vandaar dat de begrafenis nu pas plaats vindt.

De teraardebestelling vindt plaats op zaterdag 16 november 2019 om 17.30 uur op de begraafplaats Sanatan Dharm aan de J. Lachmonstraat. Op de Politie Academie zal van 13.00 tot en met 14.00 uur gelegenheid bestaan tot het nemen van afscheid, gevolgd door een uitvaartdienst van 14.00 tot en met 16.00 uur.

De nabestaanden vertrekken om 16.30 uur onder begeleiding van de Motor Surveillance Dienst (M.S.D.) naar de J.Lachmonstraat van waaruit ter hoogte van Loge Victory het stoffelijk overschot met Korpseer begeleid zal worden naar de begraafplaats Sanatan Dharm.