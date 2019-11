Lijk van baby aangespoeld bij Weg naar Zee in Suriname

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er een babylijkje zou zijn aangespoeld te Weg naar zee. Het Command Center in Suriname kreeg in de late middag rond 17.45u een melding dat het lijkje van een baby zou zijn aangetroffen in het water vlakbij de mandir van Weg naar Zee.

De politie van het ressort Kwatta ging ter plaatse en werd inderdaad geconfronteerd met een aangespoeld lijkje, dat uit het water gehaald moest worden. Leden van de Forensische opsporing werden ingeschakeld alsook een arts. Bewoners zijn enorm aangeslagen door het voorval.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het moet gaan om een pas geboren jongetje. Dit omdat de navelstreng nog aanwezig zou zijn. De Surinaamse politie heeft het gebied afgezet om het ontzielde lichaam te bergen en verder onderzoek te doen in deze zaak.

Er is nog geen officiƫle informatie beschikbaar. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.