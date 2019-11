Al meer dan 50.000 bezoekers voor Suriname tentoonstelling in de Nieuwe Kerk

De Grote Suriname-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk Amsterdam heeft sinds de opening op 5 oktober al meer dan 50.000 bezoekers mogen ontvangen. Deze tentoonstelling is daarmee de best bezochte landententoonstelling sinds de jaren negentig, aldus een woordvoerder tegen het NRC Handelsblad.

De Grote Suriname-tentoonstelling vertelt het meeslepende epos van het land en zijn bewoners van zeer verschillende achtergronden. Het wordt een groots verhaal dat de hele cultuurgeschiedenis bestrijkt, van de oudste nederzettingen tot de onafhankelijke republiek van vandaag. Een tentoonstelling als een meerstemmige (auto)biografie van een van de meest diverse landen van Zuid-Amerika. Een geschiedenis die nauwelijks in de Nederlandse schoolboeken kwam, maar die wel verteld moet worden.

Het NRC schrijft hierover: Het werd tijd dat de tentoonstelling er kwam, aldus schrijver Cynthia McLeod. „Heel veel Nederlanders denken dat Surinamers (halve) criminelen zijn.” De tentoonstelling geeft een ander beeld. Geen failed state, zoals minister Stef Blok in 2018 zei, maar juist „hoe onze bevolking een geslaagde mix is”, aldus McLeod.

De Grote Suriname-tentoonstelling is een samenwerkingsproject van De Nieuwe Kerk met de Surinaamse gemeenschap in Nederland én Suriname. Te zien tot en met 2 februari 2020.