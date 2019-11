Nederlandse damcoach verdacht van stiekem filmen Surinaamse jongen(15) in badkamer

Dit is de bekende Nederlandse damcoach Henk S. die ervan verdacht wordt vorig jaar een toen 15-jarige dammer uit Suriname in zijn badkamer te hebben gefilmd met een verborgen camera. Het apparaat dat in een doos verstopt was en op een wasmachine stond, werd in november 2018 ontdekt door een andere dammer uit Wit-Rusland, die bij S. over de vloer kwam en ook gefilmd zou zijn.

Afgelopen maandag stond de 63-jarige damcoach voor de rechter waarbij er een jaar cel tegen hem werd geëist. Daar gaf Henk S. aan dat hij de camera had geïnstalleerd om zelf zijn jichtaanvallen te kunnen vastleggen onder de douche en dat hij de camera was vergeten weg te halen.

Het filmpje van de minderjarige dammer uit Suriname dat ook op de geheugenkaart van de camera werd gevonden, zou hij niet zelf hebben gemaakt, en überhaupt nooit hebben gezien zei hij tegenover de rechter. Wie dan wel precies verantwoordelijk is voor de video, zou hij niet weten.

Volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd gaat het vermoedelijk om de inmiddels zestienjarige dammer Quincy Ngawikromo. Hij heeft namens Suriname een paar keer aan het jeugd-WK meegedaan en zou net als andere jeugddammers onderweg naar de mondiale toernooien een paar keer bij S. hebben gelogeerd.

De aanhouding van S. zorgde voor een schok in de damwereld. De man is vorig jaar nog geridderd voor zijn verdiensten gedurende enkele decennia in de damsport. Een lintje wordt automatisch afgenomen als de gedecoreerde onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar of langer.

Of dat zover komt zal over twee weken blijken waneer de rechter uitspraak doet in deze zaak.