Lelydorp geteisterd door reeks van inbraken, surveillance verhoogd

De Surinaamse politie heeft de surveillance in Lelydorp verhoogd. Dit nadat zij vanaf vrijdag 8 november een reeks van meldingen van inbraken heeft genoteerd. Op één dag zijn er in één straat vier inbraken gepleegd en in andere straten binnen het ressort op verschillende tijdstippen. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Enkele benadeelden vonden een deel van de buit die bij deze inbraken door de dieven waren weggenomen in hun directe woonomgeving. Om de veiligheid van de gemeenschap te vergroten heeft de politie van Lelydorp de surveillance verhoogd en doet er alles aan om de criminaliteit de kop in te drukken.

Aan de buurtbewoners wordt gevraagd om de sociale controle op te voeren in de verschillende buurten en alert te blijven. Bij constatering van ongeregeldheden die verdacht overkomen kan altijd worden gebeld naar het Command Center op het alarmnummer 115 of naar het politiebureau Lelydorp op het nummer 0366116 zodat er kordaat kan worden optreden.

De inbraken worden onderzocht door de politie meldt het KPS vandaag.