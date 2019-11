Gonini motorclub Suriname organiseert jaarlijkse Bikeweek

De Gonini motorclub Suriname organiseert deze maand haar jaarlijks terugkerende Bikeweek, welk voor de 4 de keer wordt gehouden in Suriname. Deze editie staat in het teken van de 44 ste herdenking staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.

De Bikeweek is in alle stilte uitgegroeid tot het grootste motorsportevent in Suriname , met plusminus 200+ participanten, waarvan 90 bikers overkomen uit Fr. Guyana , Guyana, Aruba , Bonaire , Curaçao & St. Maarten.

De club organiseert donderdag haar eerste persconferentie waarbij zij de pers op de hoogte zal brengen van de ontwikkelingen van het Biker gebeuren in Suriname en de groei van de sport de afgelopen jaren.