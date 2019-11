Winnaars Little Miss & Mister Kwakoe Verkiezing 2019

Dit zijn Jashayra en D’Angelo, winnaars van de Little Miss & Mister Kwakoe Verkiezing 2019 die afgelopen zaterdag 9 november in Amsterdam plaats vond. Dertien enthousiaste kandidaten in de leeftijd van 8 tot 12 jaar streden in Partycenter Borchland om de felbegeerde titel ‘Little Miss & Mister Kwakoe’.

Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Wi Kon Na Wang. Na 15 succesvolle jaren Little Miss Kwakoe georganiseerd te hebben, heeft de stichting besloten het evenement in een nieuw jasje te steken. Daarom is er nu Little Miss & Mister Kwakoe.

De avond was een innovatieve mix van creativiteit en muzikale acts.

Zo ging het er gisteravond aan toe: