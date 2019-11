Braziliaanse gouddelvers aangehouden die illegaal bezig waren in Suriname

De Surinaamse politie heeft afgelopen week deze vier Braziliaanse gouddelvers aangehouden, omdat ze illegaal in een goudconcessie van Iamgold bezig waren. Bronnen bij de politie melden aan Waterkant dat de mannen op heterdaad werden betrapt toen ze bij de Koolhoven-concessie een tunnel aan het graven waren om bij het gouderts te komen.

Het gaat om vier mannen in de leeftijd van 49, 46, 46 en 42 jaar oud die allen in Brazilië zijn geboren. Ze hebben in Suriname hun woonplaats en de mannen staan als gouddelvers, oftewel garimpeiros, geregistreerd.

Vernomen wordt dat het vaak gebeurd dat gouddelvers, die geen graafmachine hebben, verticale tunnels graven om zo bij het gouderts te komen. Bij aanhouding zat hun kleding ook helemaal onder het zand.

De vier aangehouden verdachten zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.