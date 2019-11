UFC wil ‘Bigi Boi’ niet laten gaan en biedt nieuw contract aan

Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik is terug in Suriname, waar er op vrijdagavond een Welcome Back Party ter ere van hem, bij de Rooftop in het Ramada Hotel wordt gehouden. Eerder op de dag gaf hij daar ook een persconferentie samen met zijn trainer Michael Babb en Lou Di Bono, MMA agent verbonden aan First Round Management uit Miami.

Daar werd bekend gemaakt dat ‘Bigi Boi’ een nieuw UFC-contract heeft getekend. Volgens Barend van Dijk, die Rozenstruik’s belangen in Suriname behartigt, gaan met dit nieuwe contract deuren open voor de MMA vechter.

“Na zijn eerste drie wedstrijden heeft hij nu eindelijk een interessant contract getekend. Het contract kwam ook snel en daarmee is het duidelijk dat UFC Rozenstruik niet wil laten gaan, maar bij zich trekt en plannen met hem heeft” aldus Van Dijk.

Naast het nieuwe contract is een andere mijlpaal dat Rozenstruik de top 15 van de zwaargewichtdivisie van de UFC is binnengedrongen. Na de laatste overwinning op de Wit-Rus Andrei Arlovski staat Rozenstruik veertiende op de ranglijst van de zwaarste gewichtsdivisie van de grootste mixed-martial-artsorganisatie ter wereld.

Op 7 december staat Rozenstruik tegenover de Nederlander Alistair Overeem, die op deze ranglijst op de zesde plek staat.