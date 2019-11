De Braziliaanse politie heeft in de ochtend van woensdag 6 november nepgoederen ter waarde van 1 miljoen Real uit Suriname onderschept in een boot nabij het eiland Mosqueiro, district Bethlehem. In totaal waren er tweehonderd dozen goederen, waaronder brillen, kleding en accessoires voor mobiele telefoons.

De 50-jarige kapitein van de boot, Raimundo Adinamar Rodrigues Cordeiro is aangeklaagd wegens wangedrag en misdaad tegen handelsmerken en octrooirecht (valsheid in geschrifte).