Surinaams koppel met visuele beperking treedt in het huwelijk

Mooi moment donderdag bij de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS). Daar traden Achmat Kartoikromo en Mala Rambali met elkaar in het huwelijk. Het bijzondere hiervan is dat zowel man als vrouw een visuele beperking heeft.

De huwelijksvoltrekking tussen Achmat en Mala vond plaats in de Volwassenensoos van de NSBS. Temidden van de andere leden van de groep gaven de twee elkaar het ja-woord.

De NSBS heeft het kersverse echtpaar Kartoikromo-Rambali Gods rijkste zegen toegewenst.