Rovers maken ruim een ton buit bij gewelddadige beroving echtpaar

Bij een gewelddadige beroving op een echtpaar in Suriname aan de Kwattaweg, hebben rovers woensdagavond ruim een ton SRD buit gemaakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de daad gepleegd is door drie rovers waarvan één gewapend was met een vuurwapen. Hun gezichten waren bedekt met doeken.

De man bevond zich op het perceel toen hij plotseling werd aangevallen door de criminelen. Hij werd daarbij meteen onder schot gehouden. Vervolgens hebben de rovers de woning via de achterdeur die open stond betreden. De vrouw werd mishandeld en moest aanwijzen waar zij geld bewaard hadden.

Na de aanwijzingen troffen de rovers SRD 100 duizend in de magazijn aan en maakte die buit. De rovers hebben de plaats verlaten in een busje en zijn richting Soekroelaan gereden. De man liep verwondingen op aan zijn mond en de vrouw aan haar rechteroog, neus en heup. Zij werden gekneveld achtergelaten.

De Surinaamse politie werkt aan de aanhouding van de criminelen.