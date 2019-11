Militair immigratiedienst luchthaven troggelt valuta bij passagier af

Een militair die werkzaam is bij de immigratiedienst van de luchthaven van Suriname, is deze week aangehouden wegens afpersing en dreiging. Hij zou 130 US dollar bij een vertrekkende passagier hebben afgetroggeld, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

De man is zich van geen kwaad bewust en verklaart dat hij dacht dat de vrouw hem ‘softgeld‘ gaf, omdat hij haar vriendelijk zou hebben behandeld, aldus de krant vandaag. Hij gaf verder aan dat collega’s van hem ook geld van passagiers aannemen.

Het voorval vond plaats toen de vrouw bij de balie op Zanderij aanklopten voor het afstempelen van documenten. De vrouw verklaart volgens Times dat de militair haar vroeg of zij geld heeft, want anders zou hij de documenten niet afstempelen.

De militair in kwestie is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.