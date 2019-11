Congres anti-Zwarte Piet actiegroep met geweld verstoord door voorstanders Zwarte Piet

Voorstanders van Zwarte Piet hebben vanavond in Den Haag een landelijk congres van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) met geweld verstoord. Op foto’s van anti-Zwarte Piet actievoerder Mitchell Esajas van KOZP zijn beschadigde ramen te zien. Ook plaatste hij een foto van zijn auto, waarop te zien is dat de achterruit verbrijzeld is.

Volgens de politie zijn er vernielingen aangericht in het pand aan de Beatrijsstraat. Er zijn vier personen aangehouden. Esajas meldt op Facebook dat voorstanders van Zwarte Piet onder meer met vuurwerk het congres probeerden te bestormen.

Een deelneemster aan het congres meldt op Twitter dat de bijeenkomst “door ongeveer 40-50 aso’s” is belaagd. De zaal werd volgens een andere twitteraar ontruimd tijdens de bestorming en daarna weer kort hervat, met de politie zichtbaar aanwezig voor en rond het pand.