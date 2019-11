Bejaarde (87) overleeft ernstige brandwonden na brand in slaapkamer niet

De 87-jarige Ludwig Asaf is op woensdag 6 november overleden in het Academisch Ziekenhuis in Suriname, nadat hij een dag ervoor ernstige brandwonden had opgelopen toen zijn slaapkamer in brand vloog.

De politie van het bureau Santo Dorp kreeg op dinsdagmiddag 5 november omstreeks half zes de melding van een woningbrand in de Gafa Jesuweg. Het houten huis werd bewoond door de 87-jarige Ludwig, Asaf en zijn 83-jarige vrouw.

De brand is beperkt gebleven tot een slaapkamer in de woning waarin de heer Asaf lag te slapen. Meneer Asaf, die slecht ter been was, werd met ernstige brandwonden overgebracht en opgenomen in het Academisch Ziekenhuis. Zijn kleinzoon, die hem uit de brandende kamer had gehaald, liep ook brandwonden op maar mocht na medische behandeling naar huis.

De brand is volgens de politie vermoedelijk ontstaan door een in brand gestoken stuk opgerolde toiletpapier dat als muskietenkaars gebruikt werd.