Vernietiging authentieke stukken verkiezingen 2015 in Suriname

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname is onlangs overgegaan om alle authentieke verkiezingsmateriaal van de verkiezingen van 2015 te verbranden. Daarin bevonden zich onder andere de gebruikte en niet-gebruikte verkiezingsstembiljetten van alle districten en stukken die zijn gebruikt door het Centraal Bureau voor Burgerzaken(CBB) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken(Biza).

De verbranding geschiedde op het achterterrein van Marina Durga aan de Sr. W. Churchillweg. De Directeur van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto, legde desgevraagd uit, dat de verbranding in deze pre-electorale fase noodzakelijk is, om zodoende opslagruimte vrij te maken voor de aanstaande verkiezingen van mei 2020.

Het OKB had na de verkiezingen van 2015 geadviseerd om alle authentieke stukken te bewaren tot kort voor de verkiezingen van 2020. Dat advies is opgevolgd door Biza. Dit was belangrijk, omdat politieke organisaties vaak niet tevreden zijn met het resultaat van een verkiezing.

Voor het OKB is het bewijsmateriaal daarom nodig. Het is uitermate belangrijk dat het bewijsmateriaal er is om zo aan te kunnen tonen dat de voorbereiding van de Surinaamse verkiezingen en de verkiezingen zelf correct zijn verlopen.