‘Nederland wilde €15 miljoen ‘cadeau’ in ruil voor beëindiging zaak’

Opmerkelijk bericht vanmorgen in de Surinaamse krant Times of Suriname in de zaak van de in beslag genomen 19,5 miljoen euro door Nederland. Volgens de krant zou het Openbaar Ministerie in Nederland voorgesteld hebben om 15 miljoen euro ‘cadeau’ te ontvangen, in ruil voor beëindiging van de zaak. De krant schrijft verder dat Suriname niet akkoord zou zijn gegaan met dit ongepaste ‘onteigeningsvoorstel’.

“Met verbijstering hebben wij gereageerd op dit oneerbare voorstel tot vrijwillige onteigening onder dwang” aldus de advocaten afgelopen dinsdag in hun toelichting op hun klaagschrift. Daarin staat:

In een eerste bespreking gaf het OM aan dat de zaak inderdaad oplosbaar was, maar alleen indien Klaagsters afstand zouden doen van (een aanzienlijk deel van) het in beslag genomen geld. In dat geval zou geen nader onderzoek hoeven plaatsvinden en zouden Klaagsters nimmer de verdachtenstatus krijgen.

Het bewegen tot afgifte van middelen onder dreiging met strafrechtelijk onderzoek en een verdachtestatus is ongepast en laakbaar en schuurt tegen het strafbare aan, aldus de advocaten van de Surinaamse banken.

Tijdens de zitting dinsdag vroeg de rechter waarom het gehele bedrag in beslag genomen is, terwijl ongeveer 12 miljoen afkomstig is van vijf cambio’s die ook verdacht worden van witwassen. 7.5 miljoen euro valt niet onder de verdenking en zou dus sowieso niet in beslag genomen moeten worden..