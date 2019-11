Schiphol: Per ongeluk kapingswaarschuwing geactiveerd in vliegtuig

Nederland was in rep en roer woensdagavond, maar er was niet aan de hand. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa meldt dat er per ongeluk een zwaar waarschuwingssignaal voor kaping is geactiveerd is in het vliegtuig. “Er is niets gebeurd. Het spijt ons zeer” aldus de maatschappij zojuist.

Er zou per ongeluk een signaal zijn geactiveerd, waarop de protocollen voor kapingen in gang zijn gezet. Willem Schmid, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), vermoedt dat er iets is misgegaan bij het doorgeven van een viercijferige code die de piloot moest doorgeven.