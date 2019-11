Nederland piekert er niet over om miljoenen terug te geven aan Suriname

In de zaak van de door Nederland in beslag genomen 19,5 miljoen euro uit Suriname, willen de advocaten van Suriname opheffing van het beslag op de partij cash. ‘Ongeoorloofde inmenging in de soevereiniteit van Suriname’ noemen ze het. Maar het OM in Nederland piekert er niet over om de €19,5 miljoen terug te geven aan Suriname

Dat bleek maandag tijdens een eerste voorbereidende zitting in deze zaak. Daarbij ging het OM inhoudelijk in op het onderzoek en gaf aan dat de 19,5 miljoen slechts een fractie schijnt te zijn van het totale bedrag dat zou zijn witgewassen door Suriname. Het zou gaan om ruim 75 miljoen euro.

Volgens de advocaten van de Surinaamse banken en wisselkantoren ligt er nul bewijs voor witwassen. Ze vinden de inbeslagname van de 19,5 miljoen onrechtmatig en willen het geld terug. Ze vinden het absurd dat er beslag is gelegd op staatsgoederen. Nederland mengt zich hiermee in Surinaamse zaken hetgeen een inbreuk op de soevereiniteit van het land is, zei advocaat Verbruggen vanmorgen in de rechtbank te Schiphol.

Verbruggen zei verder dat de Nederlandse OM-officieren compleet worden opgefokt door het OM om maar geld af te pakken en targets te halen. Vermogen harken is een doel op zich geworden aldus de advocaat. Ook het aangekondigde DNA/vingerafdruk-onderzoek naar bankbiljetten, om te kijken of bekende criminelen ze hebben aangeraakt, is onzin en puur reden om de 19,5 miljoen langer vast te houden.

Maar het OM is stellig in haar betoog en zegt dat de 19,5 miljoen de vijfde zending van in totaal 75 miljoen euro via Hongkong was. Volgens het OM waren er allerlei witwasindicatoren: zo zou één persoon in Suriname 1 miljoen euro in twee dagen hebben gestort bij een wisselkantoor. Daarbij werden vooral biljetten van 500 euro gestort hetgeen hoogst ongebruikelijk zou zijn in Suriname. “Deze biljetten worden overigens vooral door de cokemaffia gebruikt” aldus het OM.

De Nederlandse krant De Telegraaf haalt dit vanmorgen ook aan maar schrijft dat een zekere Oemapersad S. twee dagen achter elkaar een filiaal van FinaBank in Suriname binnen wandelt. Hij stort volgens de krant bij elkaar één miljoen aan contante euro’s bij de bank. ‘Hoe S. precies aan al dat geld komt? FinaBank heeft geen idee, vraagt er ook niet naar‘ schrijft De Telegraaf.

In een reactie vandaag zegt de Finabank dat deze berichtgeving van De Telegraaf niet gebaseerd is op feiten. Voor de genoemde transactie zijn alle documenten overgelegd. Het is namelijk elke medewerker en klant bekend dat er altijd een verklaring van de bron- en herkomst aanwezig moet zijn,” zegt de directie van de bank in een verklaring.

Het geld blijft voorlopig vast en een uitspraak van de rechtbank over het beslag op de 19,5 miljoen euro uit Suriname zal vermoedelijk nog weken duren.