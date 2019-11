Hof wijst verzoek Kanhai om 8-decemberproces te beëindigen af

Het Hof van Justitie (HvJ) in Suriname heeft de ingediende vordering om het 8-decemberproces tegen president Bouterse te beëindigen, vandaag afgewezen. Dat meldt ABC Online Nieuws zojuist. De vordering was op 25 oktober door de advocaat van de Surinaamse president, Irvin Kanhai, ingediend.

Tegen Bouterse is 20 jaar gevangenisstraf geëist door de auditeur-militair in het 8-december strafproces. Kanhai had het HvJ gevraagd om de strafzaak tegen zijn cliënt te beëindigen, zonder oplegging van straf of maatregel. Volgens hem liet de uitspraak te lang op zich wachten.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden in het 8-decemberstrafproces, om een reactie gevraag door ABC Online Nieuws zei het volgende erover: