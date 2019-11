Dronken mannen zwaargewond nadat ze met auto in goot reden

Twee mannen in Nickerie zijn afgelopen maandag zwaargewond geraakt toen ze met hun auto van de weg raakte en in een goot terecht kwamen. Volgens het Korps Politie Suriname constateerde de politie ter plekke dat hun adem sterk naar alcohol riekte.

De politie van Nickerie kreeg op maandag 4 november omstreeks 03.24u de melding dat een auto aan de A.G. Madharweg van de weg was geraakt en in de goot terecht was gekomen. Op de plek aangekomen bleek dat de chauffeur en de mede inzittende bekneld waren geraakt in de auto.

De brandweer moest eraan te pas komen om de twee mannen uit het zwaar beschadigd voertuig te bevrijden. Beide mannen zijn zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis te Nieuw Nickerie, aldus de politie vandaag.