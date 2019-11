Drempels Julianaweg in Moengo worden verwijdert i.v.m. defilé Srefidensi

Het ministerie van Openbare Werken is momenteel bezig om de drempels van de Julianaweg in Moengo te verwijderen. Dit in verband met het 44e Srefidensi defilé dat gehouden zal worden in het district Marowijne, meldt het districtscommissariaat.

De 44e Srefidensi-viering van Suriname wordt dit jaar gehouden te Moengo. De voorbereidingen naar deze dag toe zijn reeds in volle gang. Geheel Moengo maakt zich op voor dit heuglijk feest met parade en defilé.

Vanaf 2010 hanteert regering Bouterse een roulatiesysteem voor de Srefidensi viering. Elk jaar komt een ander district aan de beurt voor de centrale viering. Vorig jaar was Saramacca aan de beurt.

Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek. Op die dag vond de proclamatie plaats van de republiek, in aanwezigheid van premier Den Uyl en kroonprinses Beatrix.

De onafhankelijkheid kwam na meer dan 300 jaar kolonisatie door Nederland. Deze dag wordt in het Surinaams ook wel srefidensi genoemd, een woord bedacht door de schrijver van het Surinaamse volkslied Trefossa.