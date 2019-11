Lijnbus werd geraakt door gestolen auto die door rood reed

De lijnbus die maandagochtend vroeg na een aanrijding op z’n zij terecht kwam, was aangereden door een gestolen personenauto. De man die achter het stuur van die gestolen auto zat, reed door het rode verkeerslicht en kwam daardoor in botsing met de bus.

Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag. De aanrijding vond plaats op de kruising van de Dominee- en de Steenbakkerijstraat in hartje Paramaribo. Volgens de krant raakten beide bestuurders gewond en liepen ook twee inzittenden uit de bus letsel op.

De verdachte die wel in het bezit is van een rijbewijs, werd door de politie aangehouden. Het onderzoek naar de diefstal van de wagen is nog gaande. In de tussentijd zijn beide voertuigen in beslag genomen.

Onze berichtgeving hierover gisteren: