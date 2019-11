Jairzinho Rozenstruik komt in december uit tegen Alistair Overeem

Nauwelijks een paar dagen na zijn overwinning in New York, is bekend geworden dat de Surinaamse MMA vechter Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik weer tegen een andere topper mag vechten. Op 7 December 2019 komt de Surinamer in een main event in Washington DC uit tegen de in Engeland geboren Nederlander Alistair Overeem.

Het nieuws werd maandag bevestigd door Dana White, president en CEO van de Ultimate Fighting Championship (UFC). Volgens mmadna.nl zal Rozenstruik Walt Harris vervangen, die in verband met familieomstandigheden noodgedwongen moest afzeggen voor UFC on ESPN 7.

Alistair Overeem, die net als Rozenstruik ook en kickboks-achtergrond heeft, staat momenteel achtste in de heavy weight ranking van USA TODAY Sports/MMA Junkie. Hij is voormalig Strikeforce-kampioen in het zwaargewicht en schreef in december 2010 de K-1 World Grand Prix op zijn naam. Hiermee werd hij de enige vechtsporter ooit die wereldkampioen was in zowel het MMA als K-1. In dezelfde maand werd hij tevens de eerste kampioen zwaargewicht bij de MMA-organisatie Dream.

Het wordt het eerste main event voor Bigi Boi, de enige UFC vechter uit Suriname. Het gevecht zal plaatsvinden in de Capital One Arena.