Vader gaf zoon klappen in klas na klachten over diens spijbel- en gangster gedrag

De boze vader die zijn zoon afgelopen week in een klaslokaal in het bijzijn van medeleerlingen een paar rake klappen gaf, zou dat hebben gedaan omdat hij de klachten over het spijbel- en gangstergedrag van zijn zoon zat was. Dat heeft de vader laten weten in een Surinaamse radio interview.

Volgens de vader werd hij gebeld door de meester en gevraagd als hij met zijn zoon kan aanmelden op school. De vader vroeg de meester waarom met de zoon, omdat die op school zit. De meester gaf te kennen dat de zoon niet op school was. De vader belde zijn zoon op en vroeg hem waar hij is. De zoon verklaarde dat hij in een bus zit en een rondje maakt. De vader zei tegen hem dat hij meteen naar school moet gaan, want als hij daar aankomt en hij er niet is, het niet mooi zou worden.

Op school aangekomen ging de vader naar het klaslokaal van zijn zoon die inmiddels was gearriveerd. De meester hield de vader voor dat zijn zoon slechts vier dagen op school is geweest sinds de scholen in Suriname zijn begonnen. Daarnaast zou hij zich ook misdragen hebben en brutaal zijn in de klas. De vader kon zich niet voorstellen wat hij allemaal aanhoorde over de afwezigheid van de jongen. Dit omdat hij elke dag 6uur in de ochtend opstaat en zijn zoon precies voor de school afzet. En dat de jongen toch niet de school bezoekt is te erg.

De vader zei dat hij vaker met zijn zoon heeft gesproken over het gedrag, maar hij toch niet veranderde. Volgens de vader was hij op het moment zodanig ontstemd over de klachten, dat hij zijn zoon meteen hardhandig aanpakte. De vader is van mening dat bepaalde dingen gewoon meteen hard aangepakt moeten worden om daadwerkelijk verandering te brengen. De leerling die het voorval vastgelegd en vervolgens op social media geplaatst had, is afgeschreven.

