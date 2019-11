48-jarige man opgesloten wegens bankfraude met cheques

De Surinaamse politie heeft afgelopen vrijdag een man aangehouden die zich schuldig zou hebben gemaakt aan bankfraude oftewel ‘cash-of cheque kiting’. Dat meldt de afdeling publiciteit van het Korps Politie Suriname. De man zou ongedekte cheques hebben aangeboden.

Het gaat volgens de politie om de 48-jarige Rajeshsingh B. Hij werd op 1 november door rechercheurs van de afdeling Fraude aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld op verdenking van oplichting en verduistering.

Rajeshsingh zou met deze vorm van fraude enkele bankinstellingen voor grote geldbedragen hebben benadeeld. Om welke banken het precies gaat heeft de politie niet bekend gemaakt.

Twee dagen voor zijn arrestatie maakte de Surinaamsche Bank bekend dat DSB-cheques uit risico overwegingen, per onmiddellijke ingang alleen aangeboden kunnen worden bij DSB-kantoren en niet meer bij andere banken in Suriname. Of de arrestatie van de man daarmee te maken heeft is niet duidelijk.